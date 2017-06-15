نجم ريال مدريد على رادار «جوارديولا»

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ذكرت عدة تقارير صحفية إسبانية، أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قد وضع الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة إهتمامته خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

كروس ساهم في حصد فريقه هذا الموسم لبطولة الدوري الإسباني، الغائب عن خزائن مدريد منذ خمس سنوات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وللمرة الثانية على التوالي.

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وذكرت صحيفة «دون بالون» الإسبانية، أن الثنائي قد عملا معا من قبل في بايرن ميونيخ الألماني، وأن جوارديولا مازال يرى أن كروس واحد من أفضل لاعبي خط الوسط حاليا، خاصة خلال الفترة الأخيرة وتألقه مع المرينجي.

وكان جوارديولا قد أبرم صفقتين بشكل رسمي هذا الموسم، وهما إيدرسون حارس مرمى بنفيكا السابق، وبرناردو سيلفا لاعب وسط موناكو السابق، وفي انتظار قدوم بنجامين ميندي من موناكو أيضا خلال الأيام القادمة.