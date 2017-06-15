٤ أعضاء بالصحفيين يدعون الرئيس لعدم التصديق على "تيران وصنافير"

كتبت - هاجر حسني:

دعا ٤ أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وافق عليها مجلس النواب، أمس الأربعاء.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ وجمال عبدالرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر، في بيان اليوم الخميس، إن "الاتفاقية التي تم تمريرها باطلة ومنعدمة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي، وهو الحكم الذي أكد مصرية الجزيرتين، وتذكر النقابة أن دستور مصر الصادر عام 2014 يحظر التنازل عن أي جزء من أرض الوطن حتى باستفتاء شعبي وأن الاتفاقية المنعدمة التي وافق عليها البرلمان أمس تمثل سابقة في التاريخ المصري".

وجاء فى البيان نفسه أن الطريق الأنسب الآن هو رفض رئيس الجمهورية التصديق على هذه الاتفاقية.

وقال الأعضاء الأربعة إن "هناك تغول واضح من السطتين التنفيذية التشريعية على أحكام القضاء وإرادة الشعب التي تبدو واضحة في رفضها للاتفاق منذ البداية، لاسيما أن المحكمة الدستورية ستنظر في 30 يوليو القادم منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين".

وقدّم الأعضاء البيان إلى اجتماع مجلس النقابة، لاعتماده رسميًا ونشره.