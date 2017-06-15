الفريق حجازي يلتقي المبعوث الأممي لبحث تطورات الأزمة الليبية
الفريق حجازي يلتقي المبعوث الأممي لبحث تطورات الأزمة الليبية
03:50 م الخميس 15 يونيو 2017
الفريق حجازي يلتقي المبعوث الأممي لبحث تطورات الأز
كتب- مصطفى المنشاوي:
التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مارتن كوبلر المبعوث الأممي؛ لبحث تطورات الأزمة الليبية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني الليبي.
وأكد الفريق حجازي حرص مصر على دفع العملية السياسية من خلال الحوار الوطني والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التي تؤثر على استقرار الأوضاع في ليبيا وبناء مؤسساتها الوطنية.
وأشاد "كوبلر" بالدور المصري المحايد والنزيه والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أعرب عن اعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار والتوافق الليبي واستمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لخلق أفق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة فى ليبيا.
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