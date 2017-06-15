هيئة مكافحة الفساد بتونس تحيل إلى رئيس الحكومة ملفات لمسؤولين كبار

تونس - (د ب أ):

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس، اليوم الخميس، إن الهيئة أحالت قائمة بمسؤولين كبار في اجهزة الدولة متورطين في فساد إلى الحكومة بطلب منها.

وأفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب بإحالة ملفات فساد متعلقة بعدد من كبار المسؤولين والموظفين في الدولة من بينهم ثلاثة وزراء، إلى رئاسة الحكومة.

وأوضح الطبيب ، في تصريح للإذاعة التونسية اليوم ، أن القائمة تضم "3 وزراء تحوم حولهم شبهات فساد أحدهم وزير برتبة مستشار لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير سابق ووزير مستشار ثالث وقع اقالته".

وأضاف أن "الهيئة قدمت قائمة الفاسدين بطلب من رئيس الحكومة".

كانت الحكومة أطلقت حملة منذ 22 مايو الماضي ضد الفساد أدت لإيقاف 10 من كبار رجال الأعمال والمهربين حتى الآن وإخضاعهم للإقامة الجبرية ومصادرة أملاك ثمانية من بينهم.

وقالت الحكومة إن الحملة مستمرة ولن تتوقف إلى حين تفكيك شبكات الفساد التي تنخر الاقتصاد التونسي.

وقال الطبيب إن الفساد الذي يضرب الإدارة وقطاعات الصحة والتعليم والاستثمار والصفقات العمومية يهدد بإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس وأن الرؤوس الكبرى للفساد لم يتم ايقافها بعد.