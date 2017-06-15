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رئيسة الوزراء البريطانية تأمر بإجراء " تحقيق كامل" حول واقعة برج لندن

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مصراوي Masrawy

رئيسة الوزراء البريطانية تأمر بإجراء " تحقيق كامل" حول واقعة برج لندن

03:40 م الخميس 15 يونيو 2017

رئيسة الوزراء البريطانية تأمر بإجراء

لندن - (د ب أ):
قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إنها تريد إجراء " تحقيق كامل " بشأن واقعة اندلاع حريق في برج سكني مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل وفقدان الكثيرين.

وقالت ماي لوسائل الإعلام البريطانية لدى سؤالها حول التقارير التي تفيد بسوء إجراءات السلامة في البرج المؤلف من 24 طابقا "ما نريده هو ضمان إجراء تحقيق جيد بشأن هذه المأساة البشعة".

وكانت ماي قد التقت برجال إطفاء وسكان بالقرب من البرج في وقت سابق من اليوم.

وقالت ماي " نحن نريد أن نعرف ما حدث، ونريد أن يكون لدينا سبب".

وأضافت " نحن مدينون بذلك للأسر وللأشخاص الذين فقدوا أحبائهم وأصدقائهم والمنازل التي يعيشون فيها".

وزار زعيم المعارضة جيرمي كوربن، الذي دعا أيضا لإجراء تحقيق ، موقع الحادث.

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