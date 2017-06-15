رئيسة الوزراء البريطانية تأمر بإجراء " تحقيق كامل" حول واقعة برج لندن
رئيسة الوزراء البريطانية تأمر بإجراء " تحقيق كامل" حول واقعة برج لندن
03:40 م الخميس 15 يونيو 2017
لندن - (د ب أ):
قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إنها تريد إجراء " تحقيق كامل " بشأن واقعة اندلاع حريق في برج سكني مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل وفقدان الكثيرين.
وقالت ماي لوسائل الإعلام البريطانية لدى سؤالها حول التقارير التي تفيد بسوء إجراءات السلامة في البرج المؤلف من 24 طابقا "ما نريده هو ضمان إجراء تحقيق جيد بشأن هذه المأساة البشعة".
وكانت ماي قد التقت برجال إطفاء وسكان بالقرب من البرج في وقت سابق من اليوم.
وقالت ماي " نحن نريد أن نعرف ما حدث، ونريد أن يكون لدينا سبب".
وأضافت " نحن مدينون بذلك للأسر وللأشخاص الذين فقدوا أحبائهم وأصدقائهم والمنازل التي يعيشون فيها".
وزار زعيم المعارضة جيرمي كوربن، الذي دعا أيضا لإجراء تحقيق ، موقع الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
صحيفة: ماي تدرس منح حقوق موسعة لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا
-
البرلمان البريطاني يفتتح أولى جلساته في 21 يونيو
-
شرطة لندن: ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 17 قتيلا
-
ماي تتحدث مع سكان برج جرينفيل المحترق غربي لندن ورجال الإطفاء
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجيةأخبار
-
بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية "تيران وصنافير"؟أخبار
-
البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهوريةأخبار
-
صباحي لمصراوي: سنواصل النضال بالطرق السلمية ضد اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار
-
مصادر: تكتل "٢٥ -٣٠" يبحث تقديم استقالة جماعية من البرلمانأخبار
-
فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهمفنون