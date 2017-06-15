تكثيف أمني لضبط المتهمين في "قتل 4 أشخاص داخل سيارة" بالحجيرات
تكثيف أمني لضبط المتهمين في "قتل 4 أشخاص داخل سيارة" بالحجيرات
03:48 م الخميس 15 يونيو 2017
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قنا - عبد الرحمن القرشي:
تشهد قرية الحجيرات بقنا، اليوم الخميس، تكثيفًا أمنيًا من قبل فرق البحث الجنائي، لتحديد هوية المسلحين الذين استهدفوا سيارة ملاكي بوابل من الرصاص، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة.
كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا، فجر اليوم الخميس، بمقتل 4 أشخاص من قبل مسلحين، في أثناء استقلالهم سيارة ملاكي أمام قرية الحجيرات وهم، عبد الحميد عبد الرحيم جاد 33 سنة، وحليمة طايع محمود 40 سنة، وآيات جاد عبد الرحيم 37 سنة، و مورزه حلمي 25 سنة، وإصابة علاء عبد الخير أحمد 45 عامًا بطلق ناري بالكتف الأيمن وسوما جاد عبدالرحيم 40 عامًا بطلق نارى بالفخذ الأيمن.
نقلت سيارات الإسعاف الجثث لمشرحة مستشفى قنا العام، في انتظار معاينة الطبيب الشرعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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