نقابة المحامين: المقاولون العرب تبدأ بناء "نادي جليم" مطلع يوليو

كتبت - هاجر حسني:

أعلنت نقابة محامين شرق الإسكندرية عن بدء فريق عمل المقاولون العرب برئاسة المهندس الاستشاري ،تنفيذ بناء نادي محامين جليم، مع بداية الشهر المقبل، الذي تبلغ مساحته أكثر من 4000 متر، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

قال محمود الأمير، نقيب شرق الإسكندرية، أنه تم الحصول على ترخيص بموافقة الحي على الطلب المقدم من الفرعية بتوسيع مساحة النادي ليصل إلى 4000 متر، حيث قام فريق العمل بقيام المعاينة عقب استلام قرار الحي بشأن تراخيص ترميم وإحلال وتجديد نادي المحامين بجليم ، و سداد باقي المبلغ المطلوب للمحافظة ، بالإضافة إلى تقديم طلب للمحافظة بتخصيص النادي للفرعية لمدة 30 سنة ، عقب الحصول على توقيع وموافقة النقيب العام حيال الأمر .

وأشار الأمير إلى إنهاء كافة الرسومات والتعديلات والماكيتات الخاصة بالبناء عقب عرض تقارير المعاينة وفحصها علي الجهة المختصة ، حيث تم الإتفاق على تنفيذ ارقي نادى على مستوى الجمهورية ، من بناء فندق خاص وحمامات سباحة ، وقاعات للمناسبات ، وملاعب رياضية ،

مؤكدا ان ذلك يعد خطوة إيجابية وفارقه لدي المحامين وأمل جديد لهم لتحقيق اهدافهم وتقديم أفضل رعاية تليق بمكانتهم.

وتتوجه النقابة نقيبا وأعضاء ومحامين بالشكر والتقدير للنقيب العام للجهود التي يبذلها حيال ذلك الأمر وانهائه لتلك المشكلة لصالح المحامين.

يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، التقى بمحافظ الإسكندرية لبحث أوجه التعاون بين النقابة والمحافظة وإنهاء ازمة نادي جليم بشان قرارات إيقاف أعمال النادي وإعادة نظر المستحقات المالية للمحافظة.