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فيديو| سليمان يتهم مرتضى بإهدار المال العام: «الموضوع مفيهوش هزار»

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فيديو| سليمان يتهم مرتضى بإهدار المال العام: «الموضوع مفيهوش هزار» فيديو| سليمان يتهم مرتضى بإهدار المال العام: «الموضوع مفيهوش هزار»

التحرير

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رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي السابق، على تصريحات ، رئيس النادي الأبيض، بأنه لم يكن له دورًا في صفقات الفريق عام 2014، قائلًا «كلام لا يرتقي بمستوى رئيس نادي لا يعرف قيمة الزمالك جيدًا».

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة » الذي يقدمه حازم إمام، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أنه يملك صور ومستندات مع اللاعبين تؤكد أنه صاحب الدور الأكبر في التعاقد معهم، كما أن التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي تُوج الفريقه معه ببطولتى الدوري وكأس ، جاء بترشيحًا منه.

وتابع مدرب حراس مرمى السابق، أن مرتضى منصور تعدي حدوده معه، معلقًا «إنت معلق صورك على باب النادي ليه، ده نادي الزمالك، مش نادي مرتضى منصور، معظم الصفقات فيها اهدار للمال العام، الموضوع مفيهوش هزار، ولن أسمح بالإهانات».

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