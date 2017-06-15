فيديو| سليمان يتهم مرتضى بإهدار المال العام: «الموضوع مفيهوش هزار»

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رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بأنه لم يكن له دورًا في صفقات الفريق عام 2014، قائلًا «كلام لا يرتقي بمستوى رئيس نادي لا يعرف قيمة الزمالك جيدًا».

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة رياضة» الذي يقدمه حازم إمام، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أنه يملك صور ومستندات مع اللاعبين تؤكد أنه صاحب الدور الأكبر في التعاقد معهم، كما أن التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي تُوج الفريقه معه ببطولتى الدوري وكأس مصر، جاء بترشيحًا منه.

وتابع مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، أن مرتضى منصور تعدي حدوده معه، معلقًا «إنت معلق صورك على باب النادي ليه، ده نادي الزمالك، مش نادي مرتضى منصور، معظم الصفقات فيها اهدار للمال العام، الموضوع مفيهوش هزار، ولن أسمح بالإهانات».