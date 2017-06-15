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الأهلي يشكر سفارة زامبيا بعد تسهيل إجراءات السفر

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الأهلي يشكر سفارة زامبيا بعد تسهيل إجراءات السفر الأهلي يشكر سفارة زامبيا بعد تسهيل إجراءات السفر

التحرير

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قدم النادي الأهلي الشكر لسفارة زامبيا بالقاهرة على حسن التعاون مع الفريق الأول لكرة القدم في إنهاء إجراءات السفر الخاصة بالفريق إلى زامبيا؛ لخوض مباراة زاناكو يوم 1 يوليو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواجه الأهلي مشكلة بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الوداد وزاناكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن السفارة الزامبية بالقاهرة قدمت تسهيلات للفريق من أجل إنهاء إجراءات السفر في أسرع وقت.

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ويأتي تعاون سفارة زامبيا مع النادي في إطار العلاقات الجيدة بين الطرفين، والتي بدأت بحسن استقبال الأهلي لفريق زاناكو في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 يذكر أن الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي قد أشرف على ترتيبات استخراج تأشيرات زامبيا، كما بذل محمد أسامة إداري الفريق جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية ما بين سفاراتي المغرب وزامبيا لاستخراج كل التأشيرات في أسرع وقت.
 

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التحرير

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