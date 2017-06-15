مدرب سلة الفراعنة: نسعى لتحطيم رقم مصر في كأس العالم و«ليتوانيا» الأقوى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحدث الإسباني خوان أنطونىو أورينجا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة تحت 19 عام، عن أخر استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم والتي سوف تقام على مجمع الصالات بإستاد القاهرة.

وقال أورينجا أن الجيل الحالي مميز خاصة وأنه يجمع بين مواليد 1998، والذي شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، ومواليد 1999 و2000 حيث شاركوا في بطولة كأس العالم، ولديهم بعض الخبرات، مشيرًا إلى أنه يحاول في الفترة الحالية خلق نوع من الإنسجام.

وتابع مدرب الفراعنة أن مجموعة المنتخب الوطني ليست سهلة على الإطلاق وأقوى ما فيها منتخب ليتوانيا، أحد أبطال أوروبا، مؤكدًا إلى أن الفريق سيلعب كل مباراة على حده وكأنها مباريات كؤوس.

وأضاف أورينجا، ان هذا الجيل لأول مرة يلعب في أرضه ووسط جماهيره في بطولة كبيرة مثل كأس العالم، مؤكداً بأنهم جيل غير محظوظ بسبب عدم اللعب أمام جماهير تساندهم في البطولات المحلية أو غيرها ولكن الفرصة أمامهم الأن للعب أمام جمهور يساندهم، مشدداً بأنه هذا سيكون دافعاً قوياً لهم لتقديم أقصى ما لديهم.

شاهد أيضا

وبسؤاله عن طموحة في البطولة قال إنه منذ وصله إلى مصر دخل في تحدي كبير حيث قاد منتخب الفراعنة للفوز بالبطولة الإفريقية والبطولة العربية، والأن هو يضع كامل تركيزه أن يكون من بين الـ 8 فرق الأوائل، محطمًا رقم البطولة الماضية والتي حاز فيها منتخب الشباب على المركز الـ 11 من بين 16 منتخب.

وسافرت بعثة المنتخب إلى إسبانيا صباح الخميس لخوض بطولة ساراجوزا الودية هناك والتي سيلعب فيها المنتخب 3 مباريات أمام إيطاليا وألمانيا وإسبانيا ولقاء أخر مع إسبانيا قبل العودة إلى القاهرة وخوض لقاء ودي أمام الأرجنتين.

وعن هذا الأمر اختتم أورينجا تصريحاته قائلاً "سنذهب لتطبيق ما قمنا بتحفيظه للاعبين خلال المعسكر، وتنفيذ خططنا من أجل اختتام استعدادنا للبطولة التي ننتظر فيها مساندة الجماهير".