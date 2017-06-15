إيقاف لاعب سموحة 4 مباريات لسوء السلوك

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف أيمن أشرف لاعب فريق نادي سموحة، أربع مباريات لما أبداه من سلوك غير الرياضي في مباراة فريقه أمام المصري المؤجلة من الاسبوع رقم 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريقا المصرى وسموحة بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، وتقدم السيد فريد لسموحة فى الدقيقة 50 قبل أن يتعادل عبد الله بيكا في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

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وأشهر حكم اللقاء إبراهيم نور الدين، البطاقة الحمراء فى وجه أيمن أشرف عقب انتهاء اللقاء، بعد دفع الأخير له وتلفظه بعدة كلمات في وجهه استحق على إثرها الطرد.