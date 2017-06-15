إخطار يطلب حضور الأنشطة الرمضانية في السويس بـ"الشورت والجيبة".. والمحافظة تنفي صحته

السويس حسام الدين أحمد:

تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس إشارة مكتوبة بخط اليد موجهة من إدارة العلاقات العامة بمحافظة السويس، لمديري المديريات لحضور ختام الأنشطة الرمضانية بالملابس الرياضية المخصصة للرجال والسيدات.

وجاء في الإشارة المنشورة أن اللواء أحمد حامد محافظ السويس سوف يحضر حفل ختام الأنشطة الرمضانية التي تنظمها الشباب والرياضة، وتضمنت نصا:" برجاء حضور مديرو المديريات بالملابس الرياضية بالشورت والفانله الحمالات للرجال، والسيدات جيبة قصيرة وبودي للسيدات"

ونفت فاتن عبد العزيز مدير العلاقات العامة صحة الإشارة المنشورة، وغير ممهورة بتوقيع او ختم،

وقالت في تصريحات صحفية إن الإشارة الصادرة لمديري المديريات تخطرهم بحضور المحافظ لختام دورة الأنشطة الرمضانية ويفضل ارتداء الملابس الرياضية دون تحديد أي زي معين سواء للرجال او السيدات.

وأضافت أن الحفل أقامته مديرة الشباب والرياضة بالفعل مساء أمس الأول، وارتدي المحافظ والكابتن سعيد محمد مدير الشباب والرياضة وعدد محدود من القيادات التنفيذية الملابس الرياضية، "بنطالون رياضي" وليس شورت، بينما حضر البقية بالزي الرسمي، سواء رجال او سيدات.

وأشارت إلى أن اللواء حامد امر بفتح تحقيق في تلك الواقعة لمعرفة المتسبب في اثارة البلبلة وتشوية صورة الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

