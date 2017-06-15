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الأمم المتحدة تحض على توفير الدعم لمواجهة الكوليرا والمجاعة في اليمن

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تحض على توفير الدعم لمواجهة الكوليرا والمجاعة في اليمن

03:08 م الخميس 15 يونيو 2017

الأمم المتحدة تحض على توفير الدعم لمواجهة الكوليرا والمجاعة في اليمن

أطفال يمنيون يشتبه بإصابتهم بالكوليرا يتلقون العلا

(أ ف ب)

حضت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم لمواجهة تفشي وباء الكوليرا وخطر المجاعة في اليمن، محذرة من أن انتشار الكوليرا يفاقم خطر المجاعة.

وقال جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، خلال مؤتمر صحافي في عمان ان "تفشي الكوليرا في اليمن يضعف المناعة لدى الأفراد بما يفاقم خطر المجاعة، لذا فان خطر المجاعة مرجح بشكل أكبر مع نهاية العام".

وحض المجتمع الدولي على توفير الدعم للمنظمات الإنسانية مؤكدًا "نحتاج إلى الموارد، نحتاج المال ونحتاج ذلك الآن لمواجهة المجاعة ومواجهة الكوليرا"، داعيا الى "التحرك فورا الآن".

وأوضح المسؤول الأممي أن "هناك أكثر من 130 ألف حالة يشتبه باصابتها بالكوليرا، فيما تجاوز عدد الوفيات بهذا المرض 970 حالة وفاة" خلال أسابيع فقط، مضيفا ان "50% من حالات الإصابة والوفيات من الأطفال والنساء".

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الأربعاء ان نحو 30 % فقط من المساعدات التي تعهدت دول بتقديمها لليمن في 2017، جرى تسليمها، في وقت يواجه البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح خطر المجاعة ووباء الكوليرا.

وبلغت التعهدات الدولية لليمن في أبريل 1,1 مليار دولار على ان تقدم في سنة 2017.

وتحذر الأمم المتحدة من ان 17 مليون شخص او ثلثي السكان يواجهون خطرا شديدا من التعرض للمجاعة هذا العام. كما ان الكوليرا تهدد حياة 124 الف شخص.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في سبتمبر من ذات العام. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

هذا المحتوى من

AFP

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