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السيسي يبحث مع مدير الاستخبارات الأمريكية الأوضاع مع قطر

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مصراوي Masrawy

يبحث مع مدير الاستخبارات الأمريكية الأوضاع مع قطر

03:05 م الخميس 15 يونيو 2017

السيسي يبحث مع مدير الاستخبارات الأمريكية الأوضاع مع قطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (د ب أ):

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأوضاع الراهنة مع قطر.

جاء ذلك بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية، وريك واديل نائب مستشار الأمن القومي، والسفير الأمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت ، حسبما أفاد علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية .

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم، إن بومبيو أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين والولايات المتحدة، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيزها والبناء عليها في على كافة الاصعدة، ولاسيما المجال الأمني، في ضوء الأخطار المتزايدة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وحسب المتحدث، أشاد مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية بدور مصر كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً دورها الريادي في التصدي للإرهاب ومكافحته على جميع المستويات.

وأضاف المتحدث أن السيسي أكد من جانبه أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طابع استراتيجي، مشيدًا بقوة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، والتي ساهمت في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة لعقود طويلة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة مع قطر، ومكافحة الإرهاب، والأزمات القائمة في المنطقة، حيث أكد السيسي في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمعيار واحد، وذلك من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له، فضلاً عن التعامل الفعال مع الأبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب.

ووفقا للمتحدث، أكد السيسي أن مصر تبذل أقصى الجهد لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها، بهدف استعادة الاستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.

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مصراوي Masrawy

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