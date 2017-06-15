الحكومة تناقش إنشاء شركة قابضة للنظافة.. وصرف 300 مليون لمحافظة القاهرة
الحكومة تناقش إنشاء شركة قابضة للنظافة.. وصرف 300 مليون لمحافظة القاهرة
03:11 م الخميس 15 يونيو 2017
هشام الشريف وزير التنمية المحلية
كتب - محمد غايات:
قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم الخميس، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قضية النظافة في محافظة القاهرة، واستعراض الجهود الحالية لإنشاء شركة قابضة للنظافة.
وأوضح وزير التنمية المحلية - في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار - أنه تم استعراض الجهود الجارية لإنشاء شركة قابضة للنظافة، والتى تعد دراستها وزارات قطاع الأعمال العام والبيئة والتنمية المحلية، مشيرا إلى وضع خطط لـ 27 محافظة.
وأكد الدكتور هشام الشريف أن مجلس الوزراء وافق اليوم على صرف 300 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لشراء المعدات اللازمة للنظافة ورفع الكفاءة فى الفترة الانتقالية التى تسبق إنشاء الشركة القابضة للنظافة.
وأوضح أن كل محافظة ستقوم بوضع خطة تتضمن ما تقوم به خلال الفترة الانتقالية حتى إنشاء الشركة، مشددا على أن إعادة تدوير القمامة سيفيد الدولة كثيرا.
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