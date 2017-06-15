رئيس حزب "الكرامة" يعلن مشاركته في تظاهرة الغد ضد تمرير "تيران وصنافير"

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنه سيشارك في التظاهرات، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة في ميدان التحرير، للاحتجاج على موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

أضاف "سامي"، في تصريحات لـ"مصراوي": "أقل شئ يمكن فعله هو المشاركة في تظاهرة الغد"، مؤكدًا وقوفه في صف الشباب ودعواتهم التي تنادي بالاحتجاج على تلك الاتفاقية، والتعبير عن حقهم في الرأي بشكلٍ سلمي، مبديا تحفظه على القبضة الأمنية التي تحاصر التجمعات التي تندد بتمرير مجلس النواب لاتفاقية "تيران وصنافير" مثلما حدث في نقابة الصحفيين، ومقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس.

وأفاد رئيس حزب الكرامة، أن اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض، بمشاركة حزب الكرامة تسعى لإيجاد منفذ لإدارة عمل جماعي لاصطفاف القوى الوطنية، قائلًا:"نأمل ألا يتم إحباطها من قِبل أجهزة الأمن".

وتعقد الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، اجتماعًا مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة ونصف بمقر حزب الكرامة؛ لبحث المشاركة في التظاهرات التي من المقرر انطلاقها غدًا الجمعة في ميدان التحرير، ضد الموافقة على تمرير مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

وتشمل "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض" عدة أحزاب وشخصيات سياسية، منها أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي، إضافةً إلى بعض الشخصيات، منهم عبدالجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وأحمد البُرعي، وحمدين صباحي.