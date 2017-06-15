أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس حزب "الكرامة" يعلن مشاركته في تظاهرة الغد ضد تمرير "تيران وصنافير"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس حزب "الكرامة" يعلن مشاركته في تظاهرة الغد ضد تمرير "تيران وصنافير"

03:08 م الخميس 15 يونيو 2017

كتبت- ياسمين محفوظ:
قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنه سيشارك في التظاهرات، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة في ميدان التحرير، للاحتجاج على موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية، والمعروفة إعلامياً بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

أضاف "سامي"، في تصريحات لـ"مصراوي": "أقل شئ يمكن فعله هو المشاركة في تظاهرة الغد"، مؤكدًا وقوفه في صف الشباب ودعواتهم التي تنادي بالاحتجاج على تلك الاتفاقية، والتعبير عن حقهم في الرأي بشكلٍ سلمي، مبديا تحفظه على القبضة الأمنية التي تحاصر التجمعات التي تندد بتمرير مجلس النواب لاتفاقية "تيران وصنافير" مثلما حدث في نقابة الصحفيين، ومقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس.

وأفاد رئيس حزب الكرامة، أن اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض، بمشاركة حزب الكرامة تسعى لإيجاد منفذ لإدارة عمل جماعي لاصطفاف القوى الوطنية، قائلًا:"نأمل ألا يتم إحباطها من قِبل أجهزة الأمن".

وتعقد الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، اجتماعًا مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة ونصف بمقر حزب الكرامة؛ لبحث المشاركة في التظاهرات التي من المقرر انطلاقها غدًا الجمعة في ميدان التحرير، ضد الموافقة على تمرير مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

وتشمل "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض" عدة أحزاب وشخصيات سياسية، منها أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي، إضافةً إلى بعض الشخصيات، منهم عبدالجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وأحمد البُرعي، وحمدين صباحي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رافضو اتفاقية

    رافضو اتفاقية "تيران وصنافير" يدرسون التصعيد: نبحث الاستقالة الجماعية

    أخبار

  • "المصري الديمقراطي": لم نحسم مشاركتنا في تظاهرات الجمعة

    أخبار
  • نقيب المهندسين عن

    نقيب المهندسين عن "تيران وصنافير": لا نتدخل في السياسة

    أخبار
  • مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا

    مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • من التظاهر لـ

    من التظاهر لـ"التفاوض".. قصة 90 دقيقة من مسيرة "تيران وصنافير" بوسطأخبار

  • إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

    إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادمأخبار

  • خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة

    خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجيةأخبار

  • 5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبي

    5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبيأخبار

  • فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهم

    فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهمفنون

  • بينهم

    بينهم "يحيي القزاز".. أسماء المقبوض عليهم في مسيرة "تيران وصنافير"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري