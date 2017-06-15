أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رافضو اتفاقية "تيران وصنافير" يدرسون التصعيد: نبحث الاستقالة الجماعية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رافضو اتفاقية "تيران وصنافير" يدرسون التصعيد: نبحث الاستقالة الجماعية

03:06 م الخميس 15 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:
يواصل النواب الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية، والمعروفة إعلامياً باتفاقية "تيران وصنافير"، اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي، بحضور عددٍ كبير من النواب، لبحث الخطوات التصعيدية لوقف تنفيذ الاتفاقية السالفة، خاصةً بعد صدور تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية الذي أيد حكم بطلان الاتفاقية، بعدما أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل ٢٥-٣٠، والمنتمي لقائمة النواب الرافضين، إن كل الخيارات ستكون متاحة أمام النواب الرافضين للاتفاقية، بهدف وقف تنفيذها.

وأشار إلى أن الخيارات تشمل: "تقديم الاستقالة الجماعية، والتواصل مع رئاسة الجمهورية، والتقدم بطلبات لإيقاف التنفيذ، حتى يتم صدور حكم القضاء للفصل في مدى دستورية الاتفاقية احترامًا لأحكام القضاء الصادرة من قبل".

وتابع عضو تكتل ٢٥-٣، أن عدد الموقعين بقائمة النواب الرافضين للاتفاقية وصل إلى نحو ١٠٢ نائبًا، وأن الباب سيكون مفتوحًا اليوم لإضافة أسماء أخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تقرير مفوضي الدستورية العليا يفتح باب الأمل من جديد، لأنه يشير إلى احتمالية الحكم ببطلان الاتفاقية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس حزب

    رئيس حزب "الكرامة" يعلن مشاركته في تظاهرة الغد ضد تمرير "تيران وصنافير"

    أخبار

  • "المصري الديمقراطي": لم نحسم مشاركتنا في تظاهرات الجمعة

    أخبار
  • بعد موافقة النواب.. هل هناك ما يمنع تنفيذ اتفاقية

    بعد موافقة النواب.. هل هناك ما يمنع تنفيذ اتفاقية "تيران وصنافير"؟

    أخبار
  • نقيب المهندسين عن

    نقيب المهندسين عن "تيران وصنافير": لا نتدخل في السياسة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصادر مقربة من الإبراشي تنفي وقف

    مصادر مقربة من الإبراشي تنفي وقف "العاشرة مساء": البرنامج في موعدهأخبار

  • البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهورية

    البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهوريةأخبار

  • بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي

    بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي "تيران وصنافير"فنون

  • خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته

    خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنتهأخبار

  • الأمن يدفع بقوات

    الأمن يدفع بقوات "فضّ الشغب" للسيطرة على مسيرة "تيران وصنافير"أخبار

  • الصاعدون والهابطون والخاسرون في دراما رمضان 2017

    الصاعدون والهابطون والخاسرون في دراما رمضان 2017فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري