رافضو اتفاقية "تيران وصنافير" يدرسون التصعيد: نبحث الاستقالة الجماعية

كتب- أحمد علي:

يواصل النواب الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً باتفاقية "تيران وصنافير"، اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي، بحضور عددٍ كبير من النواب، لبحث الخطوات التصعيدية لوقف تنفيذ الاتفاقية السالفة، خاصةً بعد صدور تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية الذي أيد حكم بطلان الاتفاقية، بعدما أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل ٢٥-٣٠، والمنتمي لقائمة النواب الرافضين، إن كل الخيارات ستكون متاحة أمام النواب الرافضين للاتفاقية، بهدف وقف تنفيذها.

وأشار إلى أن الخيارات تشمل: "تقديم الاستقالة الجماعية، والتواصل مع رئاسة الجمهورية، والتقدم بطلبات لإيقاف التنفيذ، حتى يتم صدور حكم القضاء للفصل في مدى دستورية الاتفاقية احترامًا لأحكام القضاء الصادرة من قبل".

وتابع عضو تكتل ٢٥-٣، أن عدد الموقعين بقائمة النواب الرافضين للاتفاقية وصل إلى نحو ١٠٢ نائبًا، وأن الباب سيكون مفتوحًا اليوم لإضافة أسماء أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تقرير مفوضي الدستورية العليا يفتح باب الأمل من جديد، لأنه يشير إلى احتمالية الحكم ببطلان الاتفاقية.