"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لتأهيل الأئمة والوعاظ الوافدين
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لتأهيل الأئمة والوعاظ الوافدين
03:02 م الخميس 15 يونيو 2017
مجمع البحوث الإسلامية
كتب - محمود مصطفى:
نظم مجمع البحوث الإسلامية، دورة تأهيلية لإعداد المفتين من الأئمة والوعاظ الوافدين من عدد من الدول الأجنبية ومنها: تشاد ونيجيريا والهند وبورما وباكستان وهولندا، وذلك بمقر اللجنة الرئيسة للفتوى؛ حيث يشرف على الدورة أساتذة متخصصون من جامعة الأزهر برئاسة د.عبد الهادي زارع.
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدورة تستهدف تدريب الوعاظ والأئمة الوافدين لتمكينهم من القدرة على الرد على أسئلة واستفسارات الناس في بلادهم، وذلك من منطلق دور الأزهر العالمي في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المتطرفة ونشر صحيح الدين والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن اهتمام دول العالم بتدريب وعاظهم وأئمتهم في الأزهر الشريف يؤكد على دور الأزهر التاريخي في الوسطية والاعتدال وحسن التعامل مع الواقع.
أشار عفيفي إلى أن الدورة الحالية تركز على القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة، كما تناقش مع الأئمة والوعاظ بشكل عملي الشبهات المثارة حول القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتا إلى أن الدورة تعقد أسبوعيا ورش عمل وتدريب على الفتوى؛ حتى يتمكن المتدربون من التعامل مع القضايا المختلفة ومراعاة اختلاف الزمان والمكان والعرف والحال والأشخاص.
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