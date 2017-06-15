أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة مدير عام بالتعليم لمحكمة الجنح لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة مدير عام بالتعليم لمحكمة الجنح لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

03:10 م الخميس 15 يونيو 2017

إحالة مدير عام بالتعليم لمحكمة الجنح لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

أحد الدجالين بالمنطقة أوهمه بوجود قطع أثرية أسفل م

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بإشراف المستشار ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مدير عام بالتربية والتعليم، "بالمعاش" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنح للمحاكمة، للتنقيب عن الآثار بعقار ملكه بمنطقة الحناوي.

ووردت معلومات سرية، لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، عن قيام مواطن بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار ملكه بمنطقة الحناوي، وتهديده حياة السكان المجاورين للخطر، قبل إخطار اللواء طه بيومي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وضبط المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة والآثار، والمقدمان محمود النمر، وماهر سالم بالتنسيق مع مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبوفول، من ضبط المتهم ويدعى "ث. م. م. م، 65 عامًا"، مدير عام بالتربية والتعليم بالمعاش.

وكشفت التحقيقات، عن أن أحد الدجالين بالمنطقة، أوهمه بوجود قطع أثرية أسفل منزله، فاستعان بكلًا من "أحمد. م. ال" نقاش و" أحمد. م. ع" صاحب شركة تشطيبات أعمال حكومية، ومقيمان بمحافظة الإسكندرية، وحضرا إلى منزله الكائن بمنطقة الحناوي دائرة قسم أول الزقازيق، ونقبا عن الآثار، وتم ضبطهم جميعًا، وتبين تنقيبهم على بعد 13 مترًا أسفل العقار، ما كان يهدد حياة المواطنين بالخطر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9027 جنح قسم أول الزقازيق، لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس أمين شرطة ضُبط بحيازته

    حبس أمين شرطة ضُبط بحيازته "مخدرات" قبل تهريبها للسجناء بالشرقية

    أخبار
  • ضبط عاطل بحوزته طن

    ضبط عاطل بحوزته طن "بانجو" قبل ترويجها في عيد الفطر بالشرقية

    أخبار
  • ضبط 1200 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

    ضبط 1200 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

    أخبار
  • إحباط محاولة سرقة سيارة من قائدها بكفر شكر

    إحباط محاولة سرقة سيارة من قائدها بكفر شكر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون

    بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون "الشاي" على وجه نجل "مرسي"أخبار

  • كيف أنقذ رجال الحماية المدنية 3 عمال بمول مصر من الموت في 5 دقائق؟

    كيف أنقذ رجال الحماية المدنية 3 عمال بمول من الموت في 5 دقائق؟أخبار

  • صحف السعودية تقطع صمتها بعد إقرار الاتفاقية:

    صحف تقطع صمتها بعد إقرار الاتفاقية: "تيران وصنافير سعودية"أخبار

  • صباحي لمصراوي: سنواصل النضال بالطرق السلمية ضد اتفاقية

    صباحي لمصراوي: سنواصل النضال بالطرق السلمية ضد اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار

  • ننشر أسماء النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

    ننشر أسماء النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعوديةأخبار

  • خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته

    خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنتهأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري