إحالة مدير عام بالتعليم لمحكمة الجنح لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بإشراف المستشار ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مدير عام بالتربية والتعليم، "بالمعاش" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنح للمحاكمة، للتنقيب عن الآثار بعقار ملكه بمنطقة الحناوي.

ووردت معلومات سرية، لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، عن قيام مواطن بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار ملكه بمنطقة الحناوي، وتهديده حياة السكان المجاورين للخطر، قبل إخطار اللواء طه بيومي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وضبط المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة والآثار، والمقدمان محمود النمر، وماهر سالم بالتنسيق مع مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبوفول، من ضبط المتهم ويدعى "ث. م. م. م، 65 عامًا"، مدير عام بالتربية والتعليم بالمعاش.

وكشفت التحقيقات، عن أن أحد الدجالين بالمنطقة، أوهمه بوجود قطع أثرية أسفل منزله، فاستعان بكلًا من "أحمد. م. ال" نقاش و" أحمد. م. ع" صاحب شركة تشطيبات أعمال حكومية، ومقيمان بمحافظة الإسكندرية، وحضرا إلى منزله الكائن بمنطقة الحناوي دائرة قسم أول الزقازيق، ونقبا عن الآثار، وتم ضبطهم جميعًا، وتبين تنقيبهم على بعد 13 مترًا أسفل العقار، ما كان يهدد حياة المواطنين بالخطر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9027 جنح قسم أول الزقازيق، لسنة 2017.