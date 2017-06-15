أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شعبة الأسماك: قرار إعفاء الجمارك يخفض الأسعار بالأسواق

Google+ Print
شعبة الأسماك: قرار إعفاء الجمارك يخفض الأسعار بالأسواق شعبة الأسماك: قرار إعفاء الجمارك يخفض الأسعار بالأسواق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار بإعفاء الأسماك الطازجة أو المبردة المستوردة من الضرائب الجمركية لمدة 4 أشهر.

وشمل القرار كلا من أسماك التروس وسالمون المحيط الهادى والأطلسى القفندر والبلطي والتونة البيضاء والصفراء والأنشوجة والرنجة والقطة وأبوسيف والحدوق وكلاب البحر والقاروس وعدد أخر من اﻷنواع، بينما لم يشمل القرار اعفاء أكباد وبيض الأسماك من الجمارك.

وكانت التعريفة الجمركية لهذه الأنواع من الأسماك تبلغ نحو 5%، فيما تبلغ ضريبة القيمة المضافة عليها صفر.

وقال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة القاهرة، أن القرار جاء استجابة لمطالب الشعبة، ولتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسماك، خاصة فى ظل توقف موسم الصيد خلال الفترة الحالية، والاعتماد بشكل كبير على الأسماك المستوردة من الخارج.

واضاف جعفر فى تصريحات "للتحرير"، أن القرار سيساهم أيضا فى انخفاض الأسماك بالأسواق، لافتاً إلى أن القرار السابق والخاص بوقف تصدير الأسماك ادى الى تراجع الاسعار بنسبة بلغت نحو 40%.

شاهد أيضا

وتوقع جعفر حدوث انخفاض فى أسعار الأسماك بداية من شهر سبتمبر المقبل، نظرا لطرح انتاج البحيرات الجديد بالسوق ،وهو ما سيؤدي الى زيادة المعروض بنسبة كبيرة.

واوضح جعفر، ان سعر البلطى يباع حاليا بنحو 16 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية، بينما يتراوح سعره فى الأسواق ما بين نحو18 الى22 جنيها للكيو على حسب الحجم، فيما يتراوح سعر كيلو السمك البورى ما بين نحو35 الى40 جنيها على حسب الحجم ايضا.

وكانت قررت في أبريل الماضي، فرض رسوم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بقيمة 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 أشهر، ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة او المعلبة"، وكذلك الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الإتحاد الأوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وارتفعت الاسماك والمأكولات البحيرة بنسبة بلغت نحو 2.2% خلال مايو الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وتصدر بجانب البلطى والبورى، أنواع أخرى متمثلة فى اسماك القاروس، والوقار، والهارينج، والسردين المملح، والفسيخ، والتونة، فيما تستورد مصر أكثر من 400 ألف طن سمك، بمعدل 25% الى 30%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري