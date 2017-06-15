شعبة الأسماك: قرار إعفاء الجمارك يخفض الأسعار بالأسواق

التحرير

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أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار بإعفاء الأسماك الطازجة أو المبردة المستوردة من الضرائب الجمركية لمدة 4 أشهر.

وشمل القرار كلا من أسماك التروس وسالمون المحيط الهادى والأطلسى القفندر والبلطي والتونة البيضاء والصفراء والأنشوجة والرنجة والقطة وأبوسيف والحدوق وكلاب البحر والقاروس وعدد أخر من اﻷنواع، بينما لم يشمل القرار اعفاء أكباد وبيض الأسماك من الجمارك.

وكانت التعريفة الجمركية لهذه الأنواع من الأسماك تبلغ نحو 5%، فيما تبلغ ضريبة القيمة المضافة عليها صفر.

وقال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة القاهرة، أن القرار جاء استجابة لمطالب الشعبة، ولتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسماك، خاصة فى ظل توقف موسم الصيد خلال الفترة الحالية، والاعتماد بشكل كبير على الأسماك المستوردة من الخارج.

واضاف جعفر فى تصريحات "للتحرير"، أن القرار سيساهم أيضا فى انخفاض أسعار الأسماك بالأسواق، لافتاً إلى أن القرار السابق والخاص بوقف تصدير الأسماك ادى الى تراجع الاسعار بنسبة بلغت نحو 40%.

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وتوقع جعفر حدوث انخفاض فى أسعار الأسماك بداية من شهر سبتمبر المقبل، نظرا لطرح انتاج البحيرات الجديد بالسوق ،وهو ما سيؤدي الى زيادة المعروض بنسبة كبيرة.

واوضح جعفر، ان سعر البلطى يباع حاليا بنحو 16 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية، بينما يتراوح سعره فى الأسواق ما بين نحو18 الى22 جنيها للكيو على حسب الحجم، فيما يتراوح سعر كيلو السمك البورى ما بين نحو35 الى40 جنيها على حسب الحجم ايضا.

وكانت الحكومة قررت في أبريل الماضي، فرض رسوم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بقيمة 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 أشهر، ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة او المعلبة"، وكذلك الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الإتحاد الأوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وارتفعت اسعار الاسماك والمأكولات البحيرة بنسبة بلغت نحو 2.2% خلال مايو الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وتصدر مصر بجانب البلطى والبورى، أنواع أخرى متمثلة فى اسماك القاروس، والوقار، والهارينج، والسردين المملح، والفسيخ، والتونة، فيما تستورد مصر أكثر من 400 ألف طن سمك، بمعدل 25% الى 30%.