حسن نافعة: على «السيسي» تأخير التصديق على اتفاقية «تيران وصنافير»

التحرير

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قال الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب عليه تأخير التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وانتظار حكم المحكمة الدستورية، وذلك تحسبن لإضطرابات سياسية عنيفة للغاية.

وأضاف نافعة، فى تصريح لـ«التحرير» أن استقراء طريقة تعامل الحكومة مع أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تؤكد وجود قصور فى الرؤية السياسية، ولا أتوقع أن ينتظر الرئيس حكم المحكمة الدستورية، ولو كان يريد ذلك لما أوحى للحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان، مؤكدًا أن الحكومة لا يمكنها فعل ذلك بدون تعليمات صريحة من الرئيس.

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وأوضح استاذ العلوم السياسية، أن هناك قصور فى الرؤية السياسية ونزعة استبدادية شديدة الخطورة، لافتًا إلى أن إصرار السلطة التنفيذية على تسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية لا يمكن تفسيره إلا أن يكون بضغط من السعودية أو اسرئيل صاحبة المصلحة الاساسية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو من هولاء جميعًا، لأن ما يحدث يؤكد أن هناك شيئ يتم ترتيبه بخصوص الصراع العربي الاسرائيلي.

وأشار نافعة، إلى أن السعودية ليس لها مصلحة كبرى فى إثارة مثل هذا الموضوع الآن، ومصر هى الخاسر الرئيسي فى الموضوع، لأن ما يحدث سيؤدى إلى الانقسامات فى الداخل وإضعاف النظام، لافتًا إلى أن المستفيد الوحيد فى هذا التحرك هى اسرئيل، ويجب على السعودية أن توقع خطابًا تلتزم فيها بالترتيبات الأمنية الموجودة بمعاهدة السلام مع مصر فى ما يتعلق بجزيرتى تيران وصنافير.

