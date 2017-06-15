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البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في ختام الأسبوع بدعم مشتريات العرب والمصريين

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البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في ختام الأسبوع بدعم مشتريات العرب والمصريين البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في ختام الأسبوع بدعم مشتريات العرب والمصريين

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة يوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.3 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية وعربية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13478.75 نقطة بإجمالى تداولات 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفع مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19 % ليصل إلى مستوى 619.91 نقطة، وارتفع موشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.59 % ليصل إلى مستوى 1459.68 نقطة .

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى مشتريات 5 مليون جنيه و 80 مليون جنيه على التوالى، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى بيعى 85.05 مليون جنيه.

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التحرير

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