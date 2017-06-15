التعليم: ضبط 47 حالة غش منذ بداية امتحانات الثانوية العامة

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أعدت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، تقريرًا رصدت خلاله عدد حالات الغش التى تم ضبطها، منذ بداية امتحانات الثانوية العامة وحتى الآن.

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وأعلنت الوزارة حصر حالات الغش التى بلغ عددها 47 حالة، تم تصنيفها جميعًا، حيث وجدت حالة واحدة للغش بالطرق التقليدية، و25 حالة غش بالهاتف المحمول دون إتاحة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، و21 حالة غش تمكن مقترفوها من نشر الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وتنوعت حالات الغش بين محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم وأسيوط.