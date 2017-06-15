المالية تطرح 12.25 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.38%

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الخميس-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة12.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.38%، وتم تغطيته بنحو مرتين، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 357 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.30%، وتم تغطيته بنحو 2.5 مرة.

وكان قد تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 20.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

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وتعتزم وزارة المالية زيادة قيمة العطاءات المطروحة بنحو مليار جنيه لتطرح 25.5 مليار جنيه آجال على 91، 182، 273 ، 364 يوم، إلى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لاجال 3 و7 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.