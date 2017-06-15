محمد فؤاد يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء بشأن تأخر صرف علاوة الـ 10%

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتورعلى عبد العال، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن تأخر صرف علاوة الـ 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.

وقال فؤاد، فى تصريح له أنه تقدم بسؤاله بناء على ما ورد إليه من شكاوى من قبل الموظفين والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، وإلحاقا بالسؤال الذى تقدم به فى 1 -6-2017 والسؤال المقدم فى تاريخ 25-5-2017 حول تأخر صرف علاوة الـ 10 % لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، لافتًا إلى أن الشكاوى قد تعددت فى الآونة الأخيرة فى عدد من القطاعات ببعض الوزارات المختلفة مثل، وزارة الكهرباء، ووزارة الآثار، وغيرها من الوزارات والهيئات الأخرى.

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وأشار إلى أنه تم ملاحظة أن تأخر صرف تلك العلاوة قد إمتد إلى عدد آخر من القطاعات والهيئات الاقتصادية بالدولة، مثل شركة "السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة"، المتعاقدة مع هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل، وتأتى تلك الشكاوى مصحوبة بعلامات استفهام حول سبب تأخر صرف تلك العلاوة، على الرغم من إقرار المجلس لها، وإعلان الحكومة عن أكثر من موعد لصرفها، دون أن يتم ذلك حتى تاريخه لعدد ليس بالقليل من المخاطبين بتلك العلاوة.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن الخطة الزمنية المحددة لصرف علاوة الـ 10% للعاملين والموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، ولماذا لم يتم صرفها حتى الآن؟، مطالبًا بالرد على السؤال كتابيًا.