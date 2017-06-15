بالأسماء .. أعضاء المجلس الإستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

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أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارين الأول بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والثانى بإنشاء المجلس الإستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وينص القرار الأول على تشكيل مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من نيفين جامع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومروان السماك من ذوي الخبرة – الرئيس السابق لمجلس إدراة جمعية رجال اعمال الإسكندرية، و عمرو أبو العزم من ذوى الخبرة-عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ، وأحمد عثمان من ذوى الخبرة - عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة كروم لإدارة المشروعات، ونجلاء رزق من ذوى الخبرة- استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية، والمستشار هشام رجب من ذوي الخبرة ، ونرمين الطاهري مدير عام قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري ، وعمرو عبد الخالق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

و نص القرار الثاني على إنشاء المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، برئاسة وزير التجارة والصناعة، أو من يفوضه، وعضوية علاء الدين السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارة ببورسعيد ، وماركوس دونات مدير برنامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و طارق ثابت العضو المنتدب لشركة ميجا كوم، و أحمد الألفي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "سواري فنتشرز"، و عمرو أبو العش رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة ديكود للاستشارات المالية والإقتصادية، و سعيد عرفة مدير عام التشريعات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، و هبه الله زكي مدرس بكلية الإقتصاد والعلومالسياسية والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الإقتصاد، و جاسمين فؤاد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية والمديرالتنفيذى لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد، و محمد هيكل مسئول أول ريادة الأعمال بمركز بداية لريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و ياسين احمد عبد الغفار المدير التنفيذي لشركة سولاريز ايجيبت، و شريف الديواني المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، و مسعد عبد الرحمن رئيس غرفةالصناعات الحرفية والتراثية، و حسام عثمان رئيس مركز الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال.

ويقوم المجلس بطرح رأيه في الموضوعات المتصلة بأهداف الجهاز واختصاصاته، كما يكون له تقديم مقترحات في المجالات ذات الصلة وعلى الأخص فى البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات، ومعايير تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونظم الحوافز المقترحة لتنمية وتطوير هذا القطاع، والمشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير أداء الجمعيات والمبادرات والكيانات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن تيسير حصول المشروعات والجمعيات والمبادرات والكيانات على التمويل اللازم لتحقيق أغراضها.

و يتولى المجلس التنسيق بين الجهاز والجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا استراتيجية الجهاز ومستوى الخدمات المقدمة من الجهاز والجهات الأخرى العاملة في هذا المجال، وأفضل الممارسات الدولية لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، الى جانب الترويج والتعريف بخدمات الجهاز داخلياً وخارجياً.

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ويتولى المجلس أيضا التواصل بشكل دوري مع القائمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات والمبادرات والجمعيات العاملة في هذا المجال للوقوف على ما يواجهه هذا القطاع من تحديات وتقديم المقترحات والحلول في هذا الشأن.

وقد نص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس الاستشاري سنتين قابلة للتجديد، وأن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعمال الأمانة الفنية للمجلس، إلى جانب عقد اجتماعات المجلس الاستشاري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه وذلك بمقر الجهاز أو بالمقر الذي يُحدده رئيسه، ولمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دعوة كل أو بعض أعضاء المجلس الاستشاري لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود.