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"المصري الديمقراطي": لم نحسم مشاركتنا في تظاهرات الجمعة

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مصراوي Masrawy

"المصري الديمقراطي": لم نحسم مشاركتنا في تظاهرات الجمعة

02:55 م الخميس 15 يونيو 2017

كتبت - ياسمين محفوظ:

قال باسم كامل، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قيادات الحزب تُجري مشاورات حالياً لاتخاذ موقف نهائي بشأن المشاركة في التظاهرات التي دعا لها نشطاء غدًا الجمعة؛ اعتراضا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

أضاف كامل في تصريحات لمصراوي، أنّ "المظاهرات تحتاج إلى استجابة من الشارع أولا، أي لابد أن تكون مظاهرة شعبية، وليست مظاهرة بمشاركة القوى السياسية فقط"، مطالبًا الأحزاب بالتفكير في آليات وأساليب مبتكرة وجديدة تواكب الواقع الذي نشهده والابتعاد عن الأفكار القديمة التي انتهت صلاحيتها للتمكن من الحشد الشعبي وكسب ثقة الناس.

وتعقد الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، اجتماعًا مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة ونصف بمقر حزب الكرامة؛ لبحث المشاركة في التظاهرات التي من المقرر انطلاقها غدًا الجمعة في ميدان التحرير، ضد الموافقة على تمرير مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

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