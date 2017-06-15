«مرسي راجل بركة» و«الثوار بيسكروا بالليل»... أجرأ تصريحات «تامر عبد المنعم»

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الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم الذي تميز بتقليده شخصيات عديدة شهيرة ومؤثرة بالمجتمع، كما أثبت نفسه في مجال الإعلام والتواصل مع الجمهور، والمثير للجدل دائما بسبب خوضه الحياة السياسية وآرائه المختلفة فيها، ودفاعه المستميت عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته، ويفسر البعض ذلك لزواجه من المذيعة حنان نجلة المحامي فريد الديب.

حلّ عبد المنعم ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أمس الأربعاء، عبر فضائية "القاهرة والناس"، وأدلى بمختلف التصريحات عن حياته الفنية والشخصية وآرائه السياسية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز ما صرّح به في الحلقة بما يلي:

1- حقيقة دخوله الإعلام بالوساطة

نفى تامر عبد المنعم الشائعات المروجة حول دخوله الوسط الإعلامي عن طريق الوساطة أو المحسوبية، ورد على ذلك قائلاً: "مين هيتوسط ليا، أنا ماعرفش حد، وماعرفش الرئيس.. أنا اترفدت من قناة دريم في 2002، وأبويا مادخلش ليا.. ولا ساعدني بحاجة"، مشيرا إلى أن والده في هذه الفترة كان مقربًا من السلطة وشقيقه كان يعمل صحفيا، على الرغم من ذلك لم يتوسطوا له في دخول مجال الإعلام، لافتا إلى أنه عمل بقناة "المحور" بقرار من مالك القناة حسن راتب.

2- دفاعه عن مبارك

صرح عبد المنعم أنه نشأ وسط أسرة تحب حسني مبارك، حيث إن والده كان يعمل معه، وأكد أن ولاءه الأول والأخير لجمهورية مصر العربية وللرئيس الأسبق ولجميع أسرته لما لهم من أفضال عليه، مشيرا إلى أن لهم أفضالا عديدة على المصريين. مضيفا أنهم تعرضوا إلى ظلم بين قائلا: "والساكت عن الحق شيطان أخرس"، وتابع بأن دفاعه عن مبارك وأسرته أفقده الكثير لكنه جعله يكسب احترام الخصم له، ورد على وصف أحد الإعلاميين له بأنه من "أرامل مبارك"، قائلا: "ده وصف حقير وقليل الأدب"، وأوضح أنه ليست له أي مصالح شخصية من دفاعه عن مبارك، لافتا إلى أن حبه له ولعائلته لا يحمل أي مبالغة، خاصة أن أسرته تجمعها علاقة بأسرتهم من قبل وصول مبارك إلى السلطة. وأشار إلى أنها مستمرة حتى الآن.

وأثرت كلماته في بسمة وهبة مما جعلها تبكي على الهواء، وعقّب عليها قائلة: "أول مرة يبكي فيها المذيع لا الضيف"، وقالها عبد المنعم: "وده لأنك حسيتي بحقارة ناس جت على ناس مجروحة"، وردت قائلة: "لا أحترم روحي إن كنت مذيعة مشهورة وزوجها مذيع مشهور أندب في جنازة ابن علاء مبارك، وأمدحه، ثم أطلع أشتمه بعد 2011".

3- يحيى قلاش

وضّح عبد المنعم سبب خلافه مع نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، قائلا إنه وجّه له اتهاما بأنه مضلل وعميل للأجهزة الأمنية، ونفى ذلك قائلاً: "كنت أتمني أن أعمل لدى المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة"، لافتاً إلى أنه شرف له أن يعمل مع تلك الأجهزة الأمنية عن أن يكون عميلاً لقطر وحقوق الإنسان.

4- حمدين صباحي

شن عبد المنعم هجومًا على المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، لمهاجمته رئيس الدولة وسعيه لقلب نظام الحكم، لافتاً إلى أنه سيقف في وجه أي فرد يسعى لقلب نظام الحكم، وأعلن عن تنظيم مسابقة سيمنح الفائز بها 200 جنيه حالة معرفة أي مواطن وظيفة صباحي، مشيرا إلى أنه مرشح رئاسي محتمل، وستظل وظيفته "مرشح رئاسي محتمل".

5- غلق «السوشيال ميديا»

اعترف تامر عبد المنعم أن بعض أعماله الفنية فشلت بالفعل، لكن فيلم "المشخصاتي 2" نجح وحقق إيرادات نحو مليون و700 ألف جنيه، مشيرا إلى أن النقاد ليسوا بـ"ترمومتر" إنما مقياس النجاح يرجع إلى الجمهور، مضيفا أن الفيلم سيُخلد لأنه يحكي ما حدث، على الرغم من الانتقادات الموجهة ضده من أنصار جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه عدو للإخوان، ورجّح قائلاً: "يبقى أحسن إننا نقفل السوشيال الميديا"، وسألته بسمة وهبة كونه "ديكتاتور" ورد قائلاً " "ديكتاتور جدا".

6- عمر سليمان

كشف عبد المنعم عن سبب قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اللواء الراحل عمر سليمان من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، لعدم صحة التأييدات الشعبية المقدمة من خلاله عن محافظة أسيوط، ذهب إلى رئيس أحد الأحزاب السياسية بعد استبعاده، وأوضح أنه بعد معرفته بأحقية الحزب في تقديم شخص آخر في ظرف 7 أيام، قائلاً: "طرحت عليه اسم اللواء عمر فوافق"، مضيفا: "أنا قابلت رئيس الحزب ده فى فندق هليتون رمسيس، وكل اللى كان فى دماغه إنه يظهر معايا حلقة فى برنامج العاصمة.. وأنا قلت ليه أنا عاوز أنزل مرشح خلال الأسبوع ده.. فوافق رئيس الحزب"، لافتا إلى أنه قام بذلك بنفسه دون إطلاع عمر سليمان على الأمر.

ورفض عبد المنعم بشدة التصريح عن المحفز الذي جعل الاتفاق يسري بينه وبين رئيس الحزب، حتى أقنعته بسمة وهبة بالرد، وقال: "مش هاقول.. وافق بالممنوعات بقا"، وتابع قائلاً: "بعد موافقة رئيس الحزب كلمت اللواء حسين كمال وأخبرته بما قلت له فقال لى جدع"، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي ذهب إلى سليمان بصحبة وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني وكان حزينا، واستطرد قائلاً: "ولما سألته، قال أنا مش هانزل عن طريق حزب كرتونى.. فقال له الدكتور فاروق لو قفلوا لينا الباب هندخل من الشباك، فقال له لا أنا مش هانزل عن طريق حزب.. وكان كما لو كان هناك من قال له لا.. الله أعلم".

7- محمد مرسي

أثارت صورة الرئيس المعزول محمد مرسي سخرية عبد المنعم، حيث عقب عليها قائلاً: "عذبني وأنا باقلده فى فيلم المشخصاتي.. راجل بركة"، وأضاف قائلاً: "محمد مرسي فى كتير من جدو حولان بمسرحية المتزوجون.. العيال النشطاء هما اللي وصله الشخصية ديه ليحكم مصر! والتاريخ مش هيسيبهم".

8- عبد الحليم قنديل



وصف عبد المنعم هجوم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل على مبارك بـ:"مبالغة وعدم رجولة وافتراء"، ووجه حديثه له قائلا: "مش ذنبنا إن حد قلعك البنطلون وسابوك عريان فى الصحرا!".

9- علقة «الزعيم»

روى عبد المنعم موقف حدث بينه وبين الزعيم عادل إمام أثناء سفرهما في رحلة عمل إلى إحدى الدول، وعلم من الفنان عزت أبو عوف أن الطائرة التي سيركبونها هي نفس نوع الطائرة التي وقعت مسبقا، الأمر الذي جعله يختبئ داخل الحمام هربا من ركوب الطائرة، وظل مختبئا لمدة 50 دقيقة، مما جعل الزعيم ينادي عليه عبر "الميكروفونات"، وعندما سمع نداءه وذهب إليه استقبله بضربة "بالبوكس" على وجهه.

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10- الثوار بالليل بيسكروا

سألته بسمة وهبة عن كيفية ظهور الإعلامي يوسف الحسيني معه بفيلم "المشخصاتي 2" رغم هجومه عليه عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ورد قائلاً: "الجماعة بتوع الثورة الصبح نشطاء وبالليل بيسكروا!".

11- صديقي أوقفلي برنامجي

تحدث عبد المنعم عن طعن وغدر صديق له كان مقربا منه، تسبب في وقف برنامجه "90 دقيقة"، قائلاً: "كان أكثر من صديق عشرة عمري من 15 سنة كان عايز يوقفني أنا شخصيا عن الإعلام"، ورفض ذكر اسمه وإبداء أي أسباب دفعت صديقه إلى فعل ذلك.

12- خالد يوسف

انتقد النائب خالد يوسف قائلاً: "ماتقولش اشتراكية وانت رأسمالى عايش فى الفورسيزون"، وحذرته بسمة وهبة من مهاجمته قائلة: "خللي بالك ده نائب في البرلمان وعنده حصانة"، ليرد قائلا: "أنا مسئول عن كلامي".

13- فريد الديب

علق عبد المنعم على صورة المحامي فريد الديب ووالد زوجته، قائلا: "رجل محترم وسيخلد التاريخ له موقفه فى دفاعه عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بقضية القرن فى سجل الرجال".

14- فيلم عن عودة مبارك للحكم

من ضمن تصريحات عبد المنعم الجريئة والمثيرة للجدل، جاء بتصريح جديد خلال ظهوره بالحلقة قائلاً: "فكرت أعمل فيلم عن ماذا لو عاد مبارك للحكم، عام 2012"، وأعجبت بسمة بالفكرة كثيرا وشجعته على تنفيذها، ورد قائلا: "ماينفعش أغسل إيدي لأنها نضيفة أصلاً، أنا مش هاكون أكبر من مبارك وحبيب العادلي اللي دخلوا السجون".

15- محمد رمضان

أشاد بالفنان محمد رمضان قائلاً: "بيعمل أدوار شبهه لحد ما اكسر الدنيا.. باحب تمثيله والناس بتهاجمه علشان هو ناجح".

16- مصطفى حسني

عند عرض صورة الداعية الإسلامي مصطفى حسني على عبد المنعم، استنكر، قائلا: "مين ده.. شكله إخوانجي".

17- أحمد موسى

عقب على صورة الإعلامي أحمد موسى قائلاً: "السهل الممتنع الذي استطاع الوصول إلى عقول المصريين بطريقته البسيطة ودؤوب".



18- خالد علي

هاجم عبد المنعم المحامي خالد علي قائلاً: "ده بطل من ورق، وعايز قطع صباعه".

19- باسم يوسف

قال عبد المنعم عن الإعلامي باسم يوسف: "دمه خفيف ومش هننسى اللي عمله مع الإخوان، وعليه علامة استفهام كبيرة".