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صحيفة: ماي تدرس منح حقوق موسعة لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

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مصراوي Masrawy

صحيفة: ماي تدرس منح حقوق موسعة لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

02:53 م الخميس 15 يونيو 2017

صحيفة: ماي تدرس منح حقوق موسعة لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

لندن - (د ب أ):
ذكر تقرير صحفي أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تدرس حاليا قبل وقت قصير من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منح حقوق واسعة النطاق لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وذكرت صحيفة " تليجراف" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس، استنادا إلى دوائر حكومية فإن البريطانية قد تستمر في السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بجلب شركاء حياتهم المنحدرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن الدوائر أن هناك اقتراحا آخرا يتمثل في منح نحو مليون مواطن أوروبي بشكل مبكر حق البقاء في بريطانيا.

يشار إلى أنه عادة ما يستلزم ذلك العيش في بريطانيا لمدة خمسة أعوام على الأقل.

وأضاف التقرير الصحفي أن الحكومة البريطانية تعتزم تسهيل بدء مفاوضات خروجها من الاتحاد المخطط لها الأسبوع القادم من خلال تقديم هذه التنازلات لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وتتصدر أولوية المباحثات المنتظرة حقوق 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وكذلك حقوق 1.5 مليون بريطاني في القارة الأوروبية.

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