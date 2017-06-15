إحالة وكيل وزارة الري ورئيس هندسة بركة السبع للنيابة العامة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الخميس، إحالة وكيل وزارة الري بالمنوفية، ورئيس هندسة ري بركة السبع، للنيابة العامة، بسبب ما وصفه الإضرار العمد بالمال العام، بعد أن أزال المختصون بهندسة ري بركة السبع، أحواض زرع بمساحات مختلفة، واقتلاع بعض الأشجار وضعتها الوحدة المحلية تجميلًا لمدخل قرى "ميت فارس – الغوري – كفر مليج" التابعين للوحدة المحلية لقرية شنتنا الحجر.

وزينت الوحدة المحلية بشنتنا الحجر، مدخل القرى الثلاث، بأحواض من الزرع، وتشجير مداخلها وتجميلها إلا أن هندسة ري بركة السبع، استصدرت قرارًا بإزالة الأحواض والأشجار، و9 أحواض زرع بمساحة 3×3م، و5 أحواض بمساحة 2×3، و6 أحواض 2×2م، و6 أحواض 1×1م، بالإضافة إلى قيامها بإزالة جميع الأشجار الموجودة.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل في كيان واحد وليست في جزر منعزلة، وهدفها الوحيد هو خدمة المواطنين، كما شدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أهدرت المال العام، وأنه سيستمر في محاربة الفساد بكل صورة لما يمثله من تحديًا خطيرًا في وجه التنمية.