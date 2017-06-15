صحفيو "البورصة" يطالبون نقابتهم بسرعة صرف اعانات

كتبت- هاجر حسني:

طالب عدد من الصحفيين العاملين بجريدة البورصة، نقابة الصحفيين بصرف إعانات للعاملين بالمؤسسة حتى يتم صرف رواتبهم المُجمدة.

وقال محمود شنيشن، مدير تحرير جريدة البورصة، إنه منذ أن تم التحفظ على شركة "بيزنس نيوز"، والتي تضُم جريدتي "ديلي نيوز إيجيبت"، والبورصة نوفمبر الماضي، لا تملك الشركة التصرف في أموالها، ويتم وضع رواتب الموظفين في الحساب المجمد الذي فتحته الدولة.

وأضاف شنيشن، في تصريحات لمصراوي، أن مطالبهم تتلخص في تعيين إدارة من الدولة للعمل على تسيير شؤون العاملين بالشركة، وصرف رواتبهم، مطالبًا بصرف إعانات للصحفيين من أعضاء النقابة لحين حدوث ذلك، والبالغ عددهم ٧٠ صحفياً تقريبًا.

ومن جانبه طلب محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، صحفيي البورصة بإطلاعه على كشف بأسماء الصحفيين المقيدين في النقابة للنظر فيما يمكن فعله لمساعدتهم