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جلسة بين «الغزال والبدري» تحسم إنتقاله لـ«دجلة»

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جلسة بين «الغزال والبدري» تحسم إنتقاله لـ«دجلة» جلسة بين «الغزال والبدري» تحسم إنتقاله لـ«دجلة»

التحرير

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يعقد عمرو جمال، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد مواجهة سموحة، والمقرر إقامتها مساء غدًا الجمعة ببطولة الدوري الممتاز.

وطلب الغزال من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، معرفة مستقبله مع النادي الأهلي خاصة وأنه يمتلك بعض العروض وأبرزها طلب وادي دجلة بشراءه بشكل نهائي.

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وقال مدير الكرة بالأهلي لـ«جمال» أن حسام البدري حتى الأن لم يحسم قائمة الموسم الجديد من عدمها، مؤكدًا له أن سينسق جلسة بينهما عقب مواجهة سموحة لمعرفة مصير اللاعب.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء لا يعتمد على عمرو جمال، مهاجم الأهلي الأمر الذي يرجح رحيل مهاجم الأحمر بنهاية الموسم.

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التحرير

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