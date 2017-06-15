فيديو| سليمان: رموز الزمالك يدعموني.. وأتعجب من موقف فاروق جعفر

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قال أحمد سليمان، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، إنه يلقى دعمًا كبيرًا من جماهير وأعضاء النادي، وهو ما يجعله أكثر ثقة للمنافسة في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة رياضة» الذي يقدمه حازم إمام، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أن هناك أيضًا تجاوب كبير ودعم لا محدود من رموز النادي له، خاصة في ظل الإهانات التي يتعرضوا لها طوال الفترة الماضية.

وتابع مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، أنه يتعجب من ترشيح فاروق جعفر، نجم النادي الأبيض السابق، للاعبين جدد، رغم الإهانات التي وجهها له مرتضى منصور، رئيس النادي في وقت سابق.