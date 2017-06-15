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فيديو| سليمان: رموز الزمالك يدعموني.. وأتعجب من موقف فاروق جعفر

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فيديو| سليمان: رموز الزمالك يدعموني.. وأتعجب من موقف فاروق جعفر فيديو| سليمان: رموز الزمالك يدعموني.. وأتعجب من موقف فاروق جعفر

التحرير

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قال أحمد سليمان، عضو مجلس ادارة نادي السابق، إنه يلقى دعمًا كبيرًا من جماهير وأعضاء النادي، وهو ما يجعله أكثر ثقة للمنافسة في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة » الذي يقدمه حازم إمام، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أن هناك أيضًا تجاوب كبير ودعم لا محدود من رموز النادي له، خاصة في ظل الإهانات التي يتعرضوا لها طوال الفترة الماضية.

وتابع مدرب حراس مرمى السابق، أنه يتعجب من ترشيح  فاروق جعفر، نجم النادي الأبيض السابق، للاعبين جدد، رغم الإهانات التي وجهها له ، رئيس النادي في وقت سابق.

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