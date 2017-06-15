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علاء ميهوب: لم أتدخل في عمل الجهاز الفني وتصريحاتي «شخصية»

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علاء ميهوب: لم أتدخل في عمل الجهاز الفني وتصريحاتي «شخصية» علاء ميهوب: لم أتدخل في عمل الجهاز الفني وتصريحاتي «شخصية»

التحرير

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أكد علاء ميهوب، رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالنادي الأهلي، أن تصريحاته بالأمس خلال استضافته مع أحمد شوبير له في برنامجه الإذاعي كانت شخصية ولا تعتبر تدخل في عمل الجهاز الفني.

وقال ميهوب في تصريحات صحفية: "أنا لم أقصد من تصريحاتي التدخل في عمل الجهاز الفني، وكل ما أثير كان تفسير للأمر بشكل خطأ خاصة وأنني كنت أقصد من إجاباتي وجهة نظري الشخصية وليس موقف الجهاز الفني للفريق الأحمر".

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يأتي هذا بعد أن فسر البعض تصريحات رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالنادي الأهلي، بشأن عدم عودة محمد حمدي زكي وجون أنطوي لاعبا القلعة الحمراء المُعارين، بإنها تدخل في عمل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري وهو ما نفاه رئيس اللجنة الفنية.

 

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التحرير

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