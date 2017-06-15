نقل صاحب واقعة الانتحار بسبب قرار إزالة من سوهاج لمستشفى حلمية الزيتون

سوهاج – عمار عبد الواحد

قال مصدر مسؤول مقرب من محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم، رفض ذكر اسمه، اليوم الخميس، إن محافظ سوهاج كلف بنقل الشاب "علاء محمد عبدالموجود، 30 عامًا"، صاحب المطعم الذي أشعل النيران في نفسه، الاثنين الماضي، اعتراضًا على تنفيذ قرار إزالة ضده، بسيارة إسعاف لمستشفى حلمية الزيتون العسكري لتلقي العلاج، وإجراء عمليات التجميل اللازمة له بسبب تدهور حالته الصحية، وسط حالة من الغضب والسخط انتابت غالبية أبناء المحافظة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحافظ كلف سيارة إسعاف من فرع هيئة الإسعاف بسوهاج، يرافقها طبيب من مستشفى جامعة سوهاج، بنقل علاء من مستشفى جامعة أسيوط لمستشفى حلمية الزيتون العسكري، كما وجه بخروج أتوبيس من سيارات ديوان عام محافظة سوهاج، لنقل أسرة وأهلية صاحب المطعم الراغبين في مرافقة الحالة والسفر معها لرفع أي نفقات أو أعباء مالية عنهم خلال السفر للقاهرة مرضاة لهم.

وأوضح المصدر أن المحافظ بعد توتر الأوضاع حوله من أبناء المحافظة على خلفية الواقعة، أمر بإحضار بعض من أفراد أسرة صاحب المطعم الذي أشعل في نفسه النيران لمكتبه وجلس معهم، وأعرب عن حزنه وأسفه على ما قام به الشاب من فعل عرض حياته للخطر، وقال لهم المحافظ، إن الإزالات تنفذ على كل المخالفين مهما كانت صفتهم، وأنه لا فرق بين أحد في تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات خلال زيارته لمحافظة قنا، بإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأكد المصدر، أن الغرفة التجارية بسوهاج وجمعية "من أجل مصر"، أعلنتا عن استعدادهما إصلاح تلفيات واجهة مطعم الشاب "علاء" بما يتماشى مع القانون على نفقتهما الخاصة دون تحملهم أي مبالغ مالية في عمليات الإصلاح.

وتابع المصدر، أن المحافظ خلال اجتماعه مع أسرة الشاب أمهل كافة أصحاب المحال التجارية المخالفين على مستوى المحافظة من طما شمالاً للبلينا جنوبًا، 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم دون أي حملات إزالة لمخالفاتهم خلال تلك الفترة .

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بعض المنشورات، التي أعربت عن سخطهم على محافظ الإقليم، الدكتور أيمن عبدالمنعم، عقب إشعال الشاب "علاء" النيران في نفسه، وعزمهم تنظيم وقفة احتجاجية ضده خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حصولهم على الموافقة الأمنية، خاصة أن هذه الواقعة تعتبر الثانية في أقل من عام بعد انتحار شاب صاحب ثلاجة مجمدات تحت عجلات القطار بناحية مزلقان أولاد نصير، بسبب تشميع ثلاجة المجمدات ملكه بحجة أنه ضبط بداخلها بعض المواد الغذائية غير صالحة والمنتهية الصلاحية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، في فبراير الماضي، المخالفة الصادر لها قرار إزالة رقم 13 وهي عبارة عن بروز حديد كريتال في واجهة محل تجاري تحت التجهيز بعرض 2 متر وطول 15 مترًا، بواجهة العقار بشارع سيتي، إلا أن المخالف قام بإعادة المخالفة مرة أخرى رغم إنذاره أكثر من مرة من الوحدة المحلية وصدر له قرار الإزالة رقم 42 في مارس الماضي، وأثناء تنفيذه، الاثنين الماضي، فوجئ العاملين بالوحدة المحلية بقيام المتعدي بإشعال النيران في نفسه احتجاجًا على تنفيذ قرار الإزالة، ما نتج عنه إصابة بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة حوالي 60%.