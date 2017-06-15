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بالصور.. محافظ بورسعيد يغلق مخزنًا لتجميع وفرز القمامة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يغلق مخزنًا لتجميع وفرز القمامة

02:35 م الخميس 15 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، اليوم الخميس، إلي رئيس حي المناخ بإغلاق أحد مخازن تجميع وفرز القمامة بالمنطقة الصناعية c6 بحي المناخ ونقل جميع المخلفات بها إلي مصنع تدوير القمامة.

كما طالب "الغضبان" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب المكان نظرا لاستغلاله في غير النشاط المخصص له.

ووجه المحافظ بإزالة جميع الاشغالات التي تقع بالمنطقة والتأكيد علي ممارسة المصانع الموجودة بالمنطقة للنشاط الفعلي لها واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين.

محافظ بورسعيد يغلق مخزنًا لتجميع وفرز القمامة (3)

محافظ بورسعيد يغلق مخزنًا لتجميع وفرز القمامة (1)

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مصراوي Masrawy

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