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ماليزيا: العثور على جثتي قائدي الطائرة العسكرية المفقودة

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مصراوي Masrawy

ماليزيا: العثور على جثتي قائدي الطائرة العسكرية المفقودة

02:21 م الخميس 15 يونيو 2017

ماليزيا: العثور على جثتي قائدي الطائرة العسكرية المفقودة

كوالالمبور - (د ب أ):
أفادت وكالة أنباء "برناما" الماليزية بأنه تم العثور على جثتي طيارَي المقاتلة التابعة لسلاح الجو الماليزي التي كانت فُقدت شرق البلاد.

وقال الجنرال أفاندي بوانج قائد سلاح الجو الملكي الماليزي في مؤتمر صحفي :"حتى الآن لم يتم العثور على الطائرة، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة".

ووفقا لـ" برناما"، فإنه تم العثور على جثتي الطيارين، 31 و 39 عاما، في مستنقع بولاية ترينجانو بشمال شرق البلاد، وهما يرتديان مظلتيهما.

وكان سلاح الجو الملكي الماليزي أعلن في وقت سابق اليوم في بيان أن "الطائرة أقلعت من قاعدة كوانتان الجوية في الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، وفُقِد الاتصال معها في الساعة 0330 بتوقيت جرينتش".

وأعرب وزير الدفاع هشام الدين حسين، عبر تويتر، عن تعازيه، ودعا إلى التحقيق في ملابسات الحادثة.

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