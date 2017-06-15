إطفاء لندن: مخاوف انهيار البرج المحترق سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيقة
إطفاء لندن: مخاوف انهيار البرج المحترق سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيقة
02:17 م الخميس 15 يونيو 2017
لندن- (أ ش أ):
أكدت رئيسة فرق إطفاء لندن داني كوتون أن سبب تأخر عمليات التفتيش الدقيق للبرج المحترق غرب البلاد، هو وجود مخاوف من انهيار المبنى.
وقالت كوتون - وفقا لراديو سوا الأمريكي، اليوم الخميس - "إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إجراء عملية تفتيش شاملة ودقيقة للبرج السكني المحترق في غرب لندن لأن التقدم إلى الأطراف الخارجية للمبنى ليس آمنا".
وأوضحت كوتون أن عددا من الأساسات الداخلية لا تعتبر آمنة في هذه اللحظة لكن الهيكل المركزي الرئيسي آمن لذا تمكن الإطفائيون من الوصول إلى أعلى طابق في المبنى الليلة الماضية وأجروا تفتيشا أوليا مختصرا من المداخل".
وقالت كوتون إن خبراء المسح الهيكلي ومتخصصين في عمليات البحث والإنقاذ في المدن سيفحصون المبنى، وما إن يتم تأكيد أنه آمن ستجري عملية بحث وتفتيش شاملة.
وكانت شرطة لندن أعلنت مقتل 12 شخصا على الأقل إثر الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء في برج سكني في العاصمة البريطانية.
وقال الضابط في شرطة لندن ستيوارت كاندي من أمام المبنى "أتوقع بأسف ارتفاع عدد القتلى"، فيما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين.
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