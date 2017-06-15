أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة: نتابع موقف المصريين بقطر.. وحل أزمة الطيران قريبًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة: نتابع موقف المصريين بقطر.. وحل أزمة الطيران قريبًا

02:14 م الخميس 15 يونيو 2017

وزيرة الهجرة: نتابع موقف المصريين بقطر.. وحل أزمة الطيران قريبًا

كتب - محمد غايات:
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تتابع أحوال الجالية المصرية في قطر، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى باستثناء ارتفاع تكلفة الطيران.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزير الطيران للاتفاق على زيادة رحلات الطيران مع بعض الشركات لحل مشكلة عدد الرحلات، وحل تلك الأزمة قريباً.

وفي سياق آخر، أوضحت وزير الهجرة، أن الكابتن "منى شندي" ستشارك في مؤتمر المرأة والذي سينعقد في شهر يوليو المقبل.

ولدت شندي في عام 1968 وهاجرت إلى أستراليا مع عائلتها في سن مبكر، وحصلت على درجة ‏البكالوريوس في الهندسة الكهربائية (مع مرتبة الشرف) ودرجة الماجستير في التجارة‎ ‎من جامعة نيو ساوث ويلز، وحصلت أيضا على ‏درجة الماجستير في السياسة من جامعة ديكين ودبلوم في إدارة التصدير، وتم الاعتراف بها كمهندس محترف معتمد في الكهربائية ‏والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات، وزميل بمعهد المهندسين بأستراليا، وهى أيضا خريجة المعهد الأسترالى ‏لمديرى الشركات ومدير مشروع الممارسة المعتمد‎.‎

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة الهجرة لمصراوي: لا شكاوى من المصريين في قطر.. وخطوط ساخنة للتواصل

    وزيرة الهجرة لمصراوي: لا شكاوى من المصريين في قطر.. وخطوط ساخنة للتواصل

    أخبار
  • وزيرا الثقافة والهجرة يشهدان التنورة الغوري

    وزيرا الثقافة والهجرة يشهدان التنورة الغوري

    أخبار
  • السيسي: مصر نموذجًا للتعايش السلمي.. وحريصون على إعلاء مبدأ المواطنة

    : مصر نموذجًا للتعايش السلمي.. وحريصون على إعلاء مبدأ المواطنة

    أخبار
  • (وزيرة الهجرة تزور مصابي حادث المنيا وتؤكد: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن (صور

    (وزيرة الهجرة تزور مصابي حادث المنيا وتؤكد: الإرهاب لن ينال من استقرار

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رئيس

    رئيس "دفاع البرلمان" يكشف مصير "تيران وصنافير" بعد إقرار الاتفاقيةأخبار

  • 5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبي

    5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبيأخبار

  • مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول مصر

    مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول مصرأخبار

  • القبض على

    القبض على "خُط" الشرقيةأخبار

  • بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية

    بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية "تيران وصنافير"؟أخبار

  • خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته

    خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنتهأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري