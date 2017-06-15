وزيرة الهجرة: نتابع موقف المصريين بقطر.. وحل أزمة الطيران قريبًا

كتب - محمد غايات:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة تتابع أحوال الجالية المصرية في قطر، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى باستثناء ارتفاع تكلفة الطيران.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزير الطيران للاتفاق على زيادة رحلات الطيران مع بعض الشركات لحل مشكلة عدد الرحلات، وحل تلك الأزمة قريباً.

وفي سياق آخر، أوضحت وزير الهجرة، أن الكابتن "منى شندي" ستشارك في مؤتمر المرأة والذي سينعقد في شهر يوليو المقبل.

ولدت شندي في مصر عام 1968 وهاجرت إلى أستراليا مع عائلتها في سن مبكر، وحصلت على درجة ‏البكالوريوس في الهندسة الكهربائية (مع مرتبة الشرف) ودرجة الماجستير في التجارة‎ ‎من جامعة نيو ساوث ويلز، وحصلت أيضا على ‏درجة الماجستير في السياسة من جامعة ديكين ودبلوم في إدارة التصدير، وتم الاعتراف بها كمهندس محترف معتمد في الكهربائية ‏والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات، وزميل بمعهد المهندسين بأستراليا، وهى أيضا خريجة المعهد الأسترالى ‏لمديرى الشركات ومدير مشروع الممارسة المعتمد‎.‎