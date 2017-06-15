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مميش: مد فترة تخفيض الرسوم لسفن الحاويات المقبلة من الشرقي الأمريكي

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مصراوي Masrawy

مميش: مد فترة تخفيض الرسوم لسفن الحاويات المقبلة من الشرقي الأمريكي

02:13 م الخميس 15 يونيو 2017

مميش: مد فترة تخفيض الرسوم لسفن الحاويات المقبلة من الشرقي الأمريكي

الفريق مُهاب مميش

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الخميس، أنه نتيجة لنجاح سياسات الهيئة التسويقية في جذب عدد من الخطوط والخدمات الملاحية الجديدة، فإنه تقرر مد العمل بالمنشور رقم 2/2016 الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن الحاويات من الساحل الشرقي الأمريكي، المتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا، حتى 31/12/2017، بعد أن كان مقررًا انهاء العمل به في 30 يونيو من العام الجاري.

وقال الفريق مميش، إن هذا المنشور أثمر منذ تطبيقه في 6 يونيو من عام 2016، عن جذب عدد من الخطوط الملاحية الكبرى وعلى رأسها "MAERSK – MOL COSCO – OOCL – MSC – EVER GREEN - K LINE – NYK YANG MING – Hapag-Lloyd CMA CGM"، والتي كانت تسلك مسار رأس الرجاء الصالح في رحلتها من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وكان آخرها خدمة "CJX" التابعة لمجموعة "CMA CGM" والمكونة من 17 سفينة بإجمالي 104 رحلة سنويًا.

وأضاف الفريق مميش، أن عائدات القناة جراء السياسات التسويقية والحوافز التي تمنح للخطوط الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفرًا كبيرًا، بلغت 670 مليون دولار كعائدات منذ بداية تطبيق المنشور وحتى 31 مايو 2017، نتيجة عبور 3200 سفينة.

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