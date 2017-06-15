ضبط طالب بالإسكندرية نشر أجزاء من امتحان الأحياء على "صفحات الغش"

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت آمال عبد الظاهر رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الشهادة الثانوية العامة، إن طالبا بإحدى لجان الثانوية العامة التابعة لإدارة الجمرك ساهم في تسريب أجزاء من أسئلة امتحان الأحياء، اليوم الخميس، إذ قام بتصوير ورقة الامتحان وإرسالها إلى صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور نصف ساعة على بدءه.

وأضافت "عبد الظاهر"، في تصريح صحفي لها، اليوم، أنه تم ضبط الطالب وتحديد هويته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب والملاحظين المسؤولين عن اللجنة، للتسبب في تسريب أجزاء من الامتحان عن طريق الغش الالكتروني.

وأوضحت أن 42 ألف و394 طالب وطالبة أدوا امتحانات الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا اليوم الخميس أمام 131 جنة ، لافتة إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى أى شكاوى خاص بالامتحانات أو مستوى التأمين خارج وداخل اللجان.

يشار إلى أن 107 ألف و350 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسكندرية والذي يضم 5 محافظات هي الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح والغربية.