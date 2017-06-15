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الصناعات الكيماوية تطالب بسرعة إجراءات التحاليل في الموانيء حفاظاً على النقد الأجنبي

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الصناعات الكيماوية تطالب بسرعة إجراءات التحاليل في الموانيء حفاظاً على النقد الأجنبي الصناعات الكيماوية تطالب بسرعة إجراءات التحاليل في الموانيء حفاظاً على النقد الأجنبي

التحرير

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أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن الغرفة سوف تنظم في المرحلة المقبلة بعثات ترويجية إلى إفريقيا لفتح أسواق للمنتجات المصرية، مشيراً إلى أهمية الاتجاه بالتصدير إلى افريقيا، وخاصة دول غرب افريقيا مثل السنغال وكوت ديفوار وغانا.

وأوضح الجبلي أنه سيتم تعاون الغرفة مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لتنظيم هذه البعثات، وأيضا لتنظيم لمعارض متخصصة لتنشيط صادرات الصناعات الكيماوية إلى هذه الأسواق، مؤكداً على أهمية دراسة احتياجات هذه الأسواق لتحديد المنتجات المطلوبة فى هذه الأسواق، والتنسيق مع المنتجين المحليين لتنشيط صادراتهم الى هذه الدول .

وأضاف الجبلي خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن الانفتاح على إفريقيا أحد أهم عناصر تعظيم الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد نشاط ملحوظا في التعاون التجاري بين وافريقيا.

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وطالب الجبلي جميع الجهات التي تقوم بتحليل الواردات من المواد الكيماوية بسرعة اجراء التحاليل حتى نضمن سرعة الإفراج عن البضائع دون تحمل الشركات أى غرامات للخطوط الملاحية، والتي تصل الى ملايين الدولارات تتحملها الشركات، وأيضا الاقتصاد المصرى في ظل عدم وفرة العملة الأجنبية.

من جانبه أشار الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد ومجلس إدارة الغرفة إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع القيام بالتصدير إلى افريقيا وأيضا الى كافه دول العالم.

وأوضح خالد أبو المكارم وكيل مجلس ادارة الغرفة ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن اهم عناصر نجاح التصدير الى افريقيا هو وجود مراكز لوجستيه تحتوى على المنتجات المصريه ( كبضائع حاضرة )، وهذا ما يسعى الى تنفيذه المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

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