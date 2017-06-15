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طالبة تلد طفلًا أثناء أدائها امتحانات الثانوية العامة

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طالبة تلد طفلًا أثناء أدائها امتحانات الثانوية العامة طالبة تلد طفلًا أثناء أدائها امتحانات الثانوية العامة

التحرير

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تعرضت طالبة متزوجة وحامل في شهرها الأخير، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس بإحدى اللجان التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، لآلام الوضع داخل اللجنة.

وقال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الطالبة وضعت طفلها داخل لجنة مدرسة مدينة العمال للتعليم الأساسي بمدينة المحلة، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى العام.

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يذكر أن محافظة الغربية بها 96 لجنة، يؤدي فيها 28 ألف و600 طالب وطالبة، امتحانات الثانوية العامة على مستوى 10 إدارات تعليمية.

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التحرير

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