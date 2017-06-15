وزير المالية يعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي على أعضاء البنك الأسيوي

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يشارك عمرو الجارحى وزير المالية فى الاجتماع السنوى للبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank) والذى يعقد غداً ،الجمعة، فى مدينة جيجو فى كوريا الجنوبية وتستمر الزيارة حتى 17 يونيه الحالى.

ومن المقرر أن يقوم وزير المالية بإلقاء الكلمة الافتتاحية فى الجلسة الرئيسية كمحافظًا لمصر فى البنك وممثل عن الدول غير الأسيوية وغير الأوروبية الأعضاء بالبنك، وسيقوم الجارحي بالتأكيد على دعم مصر لإستراتيجية وأهداف البنك والتي يأتي على رأسها تعزيز سبل التشابك والتكامل المالي بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية لسد فجوة الاستثمار في البنية التحتية، وكذلك سيتم التطرق الى الدور الفعال الذى يلعبه البنك منذ تأسيسه في 2016 والمنعكس في سرعة تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، لما لها من أثر مباشر على رفع مستوى الإنتاجية في المنطقة.

كما يجتمع مجلس المحافظين بالبنك لمناقشة اهم الموضوعات والتوجه الاستراتيجى للبنك، والموافقة على الخطط والسياسات المقترحة من قبل البنك والمعتمدة من قبل مجلس الادارة التنفيذى.

وتعد مصر من الدول المؤسسة لهذا الكيان الدولى الهام والذى تم تأسيسه فى 2016 ،ويضم حاليا نحو 77 دولة، وتقوم مصر حاليا بإدارة المقعد فى مجلس الادارة التنفيذى للبنك الذى يمثل الدول غير الاسيوية وغير الاوروبية الاعضاء بالبنك.

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ويشارك أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية باعتباره مديراً تنفيذياً لمجموعة الدول غير الاسيوية والأوروبية الأعضاء بالبنك الأسيوى فى الاجتماع الربع سنوى لمجلس الادارة التنفيذى للبنك الذى بدأ امس ،الاربعاء، ويستمر لمدة يومين للتحضير للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين والمقرر انعقاده غدا.

ومن المقرر أن يقوم وزير المالية بعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع السنوي لعرض أخر تطورات الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، وسبل تعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، كما سيعقد عمرو الجارحي إجتماعاً مع وزير مالية كوريا الجنوبية، وكذلك مع نائب رئيس البنك الاسيوي بهدف مناقشة سبل تدعيم التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.