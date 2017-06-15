استدعاء مسئولي مول مصر وتصرح بدفن جثة عامل لقى مصرعه في تسرب الغاز

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، باستدعاء عدد من مسئولي مول مصر؛ لسماع أقوالهم في تسرب غاز داخل إحدى غرف المول بـ 6 أكتوبر، وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تقرير المعمل الجنائي حول الحادث للوقوف على ظروفه وملابساتها.



وكشفت التحقيقات ومعاينة ضباط المباحث بإشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة أن الحادث وقع بغرفة خاصة بالإطفاء التلقائي "تعمل بثاني أكسيد الكربون الخانق" مساحتها نحو 300 متر، وكائنة ببدروم المبنى الخدمي بالمول، بداخله نحو 186 أسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون.



وأشارت التحقيقات أنه أثناء قيام عمال شركة "تاب" بأعمال صيانة داخل تلك الغرفة حدث كسر بإحدى الأسطوانات ما أدى إلى تسرب الغاز الخانق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على مصدر تسرب الغاز ونتج عنه وفاة أحمد محمد تهامي 27 سنة فني تكييف أثر إصابته بفشل في وظائف التنفس.

وأسفر التسرب عن إصابة كل من أحمد عوض 27 سنة بجرح قطعي بالرأس، وفشل بوظائف التنفس ورفاعي أبو الحسن 27 سنة بفشل بوظائف التنفس وعدم انتظام ضربات القلب وروماني نجيب 27 سنة بفشل بوظائف التنفس وجمعيهم فنيي تكييف بالشركة المختصة بإجراء الصيانة لمول مصر.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة العامة للحماية المدنية لفحص ملابسات الحادث وظروفه، والمتسبب في وقوعه كما كلفت اللجنة بكتابة تقرير حول فحص اشتراطات الأمان الصناعي المتخذة بالمكان، وطلبت توقيع مفتش الصحة الكشف الطبي على المتوفي والذي افاد بعدم وجود شبهة جنائية فصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.