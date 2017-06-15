مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء
02:02 م الخميس 15 يونيو 2017
كتب - أشرف سويلم
لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين إثر حادث سير بشمال سيناء.
وتلقى اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي الإسماعيلية، وميكروباص أجرة شمال سيناء، بمنطقة الميدان بمدخل مدينة العريش.
وأسفر الحادث عن مصرع "محمد رمضان، 24 عامًا" من الإسماعيلية، وإصابة 10 أشخاص آخرين بإصابات بالغة وهم "حنان حمدي حسن، 30 عامًا"، أصيبت بنزيف داخلي بالمخ، و"عزيزة مصطفى محمد، 65 عامًا"، أصيبت بخلع بالكتف الأيسر، و"منصور حسن حسن، 47 عامًا"، أصيب بنزيف داخلي بالمخ، و"غنيم صبيح عيد، 45 عامًا"، أصيب بكسر بالعمود الفقري، و"كامل سعد نصر، 60 عامًا"، أصيب بنزيف داخلي بالمخ وكسر بالعضد الأيسر، و"موسى إبراهيم، 31 عامًا"، أصيب بسحجات وكدمات شديدة بالجسد، و"نجلاء عايش مبروك، 45 عامًا"، أصيبت بكسر بالساقين واليد اليسرى، و"راقية نصار سليم، 45 عامًا"، أصيبت بارتاج بالمخ، و"إبراهيم محمود سالم، 27 عامًا"، أصيب بارتجاج في المخ.
ونقلت جثة القتيل، والمصابين إلى مستشفى العريش العام، لتلقي العلاج.
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