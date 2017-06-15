ضبط طالب أثناء محاولته الغش في امتحان الأحياء بالفيوم - صور

الفيوم – حسين فتحى:

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن مراقب الامتحان ضبط الطالب "م. س" أثناء محاولته الغش في مادة "الأحياء" لطلاب القسم العلمي علوم، عن طريق هاتف محمول، كان يخفيه داخل طيات ملابسه، بمدرسة مجمع الحواتم بمدينة الفيوم.

ونفى وكيل وزارة التربية والتعليم، حدوث تسريب لأسئلة التفاضل والتكامل في إحدى لجان الفيوم.

في حين اشتكى طلاب قسم العلمي رياضة، من صعوبة مادة "التفاضل والتكامل".

الطالبة أسماء محمود، قالت إن بعض أسئلة "التفاضل والتكامل" شابها الغموض، وأن الامتحان عمومًا كان في مستوى الطالب المتميز.

ويؤدي 11 ألف و637 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بالفيوم، في مواد الجغرافيا لشعبة الأدبي والأحياء والتفاضل والتكامل لشعبة العلمي علوم ورياضة.