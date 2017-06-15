«فيراتي» يجتمع مع ممثلي برشلونة

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كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية المقربة من نادي برشلونة الإسباني، عن اجتماع جمع كلا من أحد الإداريين في النادي والإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، للتفاوض بشأن انتقاله إلى قلعة «كامب نو».

وقالت الصحيفة أن خافيير بورداس من إدارة برشلونة اجتمع مع فيراتي ووكيله دوناتو دي كامبلي في إيبيزا بإيطاليا، وأكد اللاعب على رغبته في الرحيل عن أسوار الفريق الباريسي والانضمام إلى برشلونة.

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وأشارت الصحيفة أن هذا الاجتماع كان غير رسمي، وأن فيراتي ليس لديه أي عائق يمنعه من الإنتقال سوى باريس سان جيرمان، والذي يرفض التفريط في اللاعب.

وكانت عدة تقارير صحفية من قبل قد ذكرت أن برشلونة يريد فيراتي ليكون خليفة المخضرم أندريس إنييستا والذي يبدو أن لن يستطيع تقديم الكثير خلال العامين القادمين، خاصة مع إنتهاء عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية عام 2018.