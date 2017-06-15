الإنتر يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان

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ذكرت عدة تقارير صحفية إيطالية، أن فريق إنتر ناسيونالي يستعد لتقديم عرض كبير لباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الظفر بخدمات البرازيلي لوكاس مورا لاعب وسط الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» نقلا عن «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، أن لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد للإنتر أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه أنه يسعى لإعادة عصر الإنتصارات مجددا للفريق.

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وأضافت الصحيفة أن مدرب روما السابق قد وضع نصب عينيه ضم لوكاس مورا من باريس سان جيرمان، وأنه بالفعل تقدم بعرض لضمه وأصبح النقاش الآن على المقابل المادي.

وأشارت إلى أن سباليتي سيستفيد من العائد المادي المقدم من مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم الكرواتي إيفان بريسيتش، من أجل ضم مورا من الفريق الباريسي.