مجلس الوزراء يوافق قرض فرنسي لتأهيل خط "ترام الرمل"

كتب - محمد غايات:

قال هشام عرفات وزير النقل، إن الحكومة وافقت اليوم الخميس، على قرض الوكالة الفرنسية للتنمية لتأهيل خط ترام الرمل من فيكتوريا حتى محطة الرمل بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إضافة نحو كليو متر حتى محطة أحمد عرابي.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن الدراسة بدأت من عام 2013 حتى 2015، واشترك بها كل الجهات المعنية بالنقل في الإسكندرية.

وأضاف: "للمشروع أولوية قصوى على المدى القصير لتحسين النقل بالإسكندرية، وتصل تكلفته 363 مليون يورو".

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية أبدت موافقتها على منح 100 مليون يورو، والباقي بقيمة 262 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، مضيفا أن المشروع بطول 14 كيلو ويضم 28 محطة، والهدف منه إلغاء التقاطعات والاحتكاك الكامل بالمرور وخفض مدة الرحلة إلى 30 دقيقة فقط.

وقال وزير النقل إن المشروع سيضم كباري مشاة في بعض المناطق لتحقيق إنسيابية كاملة في الحركة، وهو قريب من مشروع الخط الأول لمترو الأنفاق حلوان سطحي.​

